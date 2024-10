I tifosi della Reggina invaderanno Vibo. E se il settore ospiti fosse stato più grande…

E’ impossibile fare un calcolo di quanti sarebbero stati i tifosi amaranto al seguito della squadra, qualora vi fosse stata una maggiore disponibilità del settore ospiti. 732 tagliandi sono stati letteralmente polverizzati in poco tempo ed i biglietti nel settore di tribuna coperta, potranno essere acquistati solo in quel di Vibo.

Saranno sicuramente più di 1000 i tifosi amaranto al seguito con il Luigi Razza che presumibilmente avrà molto più amaranto come colore che il rossoblu.

La Reggina si gioca moltissimo in chiave play off, alla ricerca della vittoria per continuare la sua corsa, con la speranza che qualcuna delle dirette concorrenti rallenti il passo.

