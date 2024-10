“Tiro a segno Condofuri”, inaugurata la palestra di tiro a mt 10

Presso i locali della sezione di tiro a segno nazionale di Condofuri, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della palestra di tiro a mt 10.

Grande è stata la partecipazione alla cerimonia, durante la quale, il sindaco di Condofuri Tommaso Iaria, accompagnato dai componenti del Consiglio Comunale, dal Presidente della sezione di tiro di Condofuri Vincenzo Mundo, dal Presidente del Comitato Regionale Calabria dell’UITS Luigi Tripodi, dal Responsabile Regionale ASI Natale Geniale, ha tagliato il nastro per l’inaugurazione della palestra di tiro, sottolineando come la sezione con le sue strutture, sia di rilevante importanza non solo per la comunità di Condofuri, ma anche per tutta l’area grecanica che gravita attorno alla sezione di tiro, confermando l’impegno della sua amministrazione a supportare la locale sezione nelle sue attività sportive e sociali.

La palestra negli oltre 300 mq, offre la possibilità, con le sue 18 linee di tiro elettroniche, dotate di bersagli omologati dalla federazione nazionale ISSF, di ospitare qualsiasi manifestazione agonistica, mentre i rimanenti locali permettono, con i loro 1000 mq al coperto, di poter svolgere tutte le attività sportive, ludiche, culturali e formative che peraltro sono già presenti nei programmi della sezione e destinate sia agli atleti che ai loro familiari.

Il presidente della sezione di tiro di Condofuri Mundo, nel rivolgere il saluto di benvenuto ai presenti, ha voluto fortemente ringraziare tutti coloro che hanno dapprima creduto e poi collaborato alla realizzazione di tale opera che verrà messa a disposizione non solo di tutti coloro che già praticano questo sport, ma anche di quelli che vogliono avvicinarsi ad esso.

Il Presidente del Comitato Regionale Calabria dell’Unione Italiana di Tiro a Segno Tripodi, ha sottolineato come la struttura sia tra le più importanti ed innovative del meridione ed unica nel suo genere, in quanto nata con vocazione esclusivamente sportiva, ed ha promesso che verranno organizzati eventi e manifestazioni sportive per dimostrare la vicinanza del Comitato ed aiutare la neonata sezione nel suo cammino.

Il responsabile regionale ASI per il tiro a segno, Natale Geniale, anche a nome della dirigenza provinciale regionale e nazionale, ha espresso grande soddisfazione per la nascita del nuovo impianto sportivo dedicato alla pratica di uno dei più antichi sport olimpici esistenti e si congratula con il Presidente della sezione per essere riuscito a costruire dal nulla, attraverso lo spirito di collaborazione dei soci e dei collaboratori, una realtà che è unica in Calabria. Si parla tanto di come attraverso lo sport, si debbano trasferire valori morali e sociali, questo ne è un esempio evidente. A tutti coloro che credono sia impossibile realizzare un sogno – ha sottolineato Geniale -consiglio di venire a visitare la sezione di Tiro a Segno di Condofuri.