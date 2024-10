Tiro a segno con pistola: medaglia d’oro per la reggina Marika Tramontana

Si stanno disputando i Campionati Nazionali di Tiro a Segno presso il Poligono di Bologna. Nella prima giornata, tra le varie discipline, si è disputata la gara di Tiro a Segno con la pistola ad aria dalla distanza di 10 metri. Tra tutte le partecipanti provenienti da molte città italiane, che hanno ottenuto i risultati nell’anno 2024 tali da poter consentire l’accesso alla gara nazionale, vi era anche la reggina Marika Tramontana, che partecipava nella categoria P10 Gruppo 2 Juniores Donne.

Marika ha appena compiuto 17 anni (il 07 settembre scorso) ed è iscritta presso il Tiro a Segno di Reggio Calabria, luogo dove viene allenata e seguita da circa tre anni direttamente dal Presidente Paolo Basile, rappresentando in ogni competizione anche la città di Reggio Calabria. Dopo una gara estenuante, avendo costantemente sotto controllo ogni tiro eseguito (60 colpi da tirare entro 75 minuti), e conoscendo bene l’alto livello sportivo delle altre atlete professioniste, impegnate nella stessa gara, è riuscita ad ottenere un punteggio di 559, conquistando così la tanto ambita medaglia d’oro di categoria ai Campionati Italiani.

Dopo essere stata premiata, la giovane reggina, con il magnifico risultato ottenuto, ha dichiarato di essere molto felice della medaglia d’oro, anche perché nei mesi scorsi ha avuto molti problemi muscolari al braccio destro, e quindi ha dovuto fare molti sacrifici per esprimersi al meglio in questa gara, riuscendo nell’impresa di diplomarsi Campionessa Nazionale. Ha continuato ringraziando l’enorme lavoro svolto dal suo allenatore Paolo Basile e dal suo tecnico Antonio Basile del Tiro di Reggio Calabria, senza il quale non avrebbe potuto esprimersi a questi livelli, dedicando la medaglia ottenuta ai suoi genitori che la supportano sempre in tutto.

Da parte nostra, le porgiamo le più vivide congratulazioni per l’ottimo risultato, anche considerata la giovane età, nell’augurio di continuare ad ottenere risultati sempre migliori.