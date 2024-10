‘Insieme per l’inclusione’, nuovo avviso per 3 tirocini destinati a soggetti disabili

L’avviso offre progetti individuali di inclusione lavorativa che prevedono un percorso formativo propedeutico ad una work experience in azienda.

“Insieme per l’inclusione”: il progetto della Coop Libero Nocera che agisce per conto dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria beneficiaria del finanziamento previsto dell’Asse 3 del PON Città Metropolitane 2014-2020, il progetto RC 3.3.3.1.f. e riguarda “Servizi innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate”.

Attraverso l’avviso, la coop ha indetto una selezione di n. 3 destinatari per i quali attuare altrettanti progetti individuali di inclusione lavorativa con differenti profili, prevedendo un percorso formativo di mesi 5 propedeutico ad una work experience in azienda della durata di 12 mesi.

Nello specifico:

addetto all’elaborazione dati in possesso di certificazione ECDL;

addetto ai distributori di carburante.

I soggetti selezionati riceveranno un’indennità connessa alla partecipazione ai percorsi di accompagnamento al lavoro, proporzionale alle ore realmente effettuate.

Chi sono i destinatari

Sono destinatari dell’avviso della Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria le persone con disabilità – iscritte nelle liste del collocamento mirato, presso il centro per l’impiego e rientranti nella categoria “disabili”.

I destinatari, inoltre, devono essere residenti, alla data di pubblicazione dell’avviso, all’interno delle aree urbane in condizioni di disagio, così come classificate nel Report PovertyMaps.

Nello, specifico, devono essere residente nel territorio del Comune di Reggio Calabria limitatamente alle circoscrizioni di Pellaro, Ravagnese, Gallina, San Giorgio–Modena–San Sperato, Cannavò–Mosorrofa–Cataforio, Ortì-Podargoni-Terreti, Archi, Gallico–Sambatello, Catona–Salice–Rosalì–Villa San Giuseppe ed ai quartieri di Vito e Condera.

Come presentare la domanda

Il richiedente dovrà inviare domanda di candidatura. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae;

copia attestato iscrizione alle liste del collocamento mirato, presso il centro per l’impiego.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 05/01/2022 a mezzo PEC all’indirizzo: coopliberonocera@pec.it, inserendo come oggetto: “Domanda di candidatura per la selezione dei destinatari dei progetti individuali di inclusione lavorativa “Insieme per l’inclusione””.

L’esito del presente avviso verrà pubblicato sul sito della Cooperativa ed avrà valore di notifica per i soggetti interessati.