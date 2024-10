Toelettatura animali, un’associazione reggina chiede la riapertura delle attività

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte dell’associazione Aps Alvin Superstar di Reggio Calabria, riguardante la cura degli animali e le decisioni emanate dal governo.

“Sono una toelettatrice e in qualità di presidente dell’associazione Aps Alvin superstar di Reggio Calabria che si occupa e promuove la cura e il benessere degli animali da compagnia scrivo perché, in seguito ai provvedimenti restrittivi disposti dal governo, non è stata consentita l’attività di toelettatura degli animali domestici.

Si tratta di un’attività importante e svolta spesso con l’ausilio dei veterinari che comprende tosature, trattamenti medici curativi (cosiddetti shampoo terapia) taglio delle unghie, cura delle orecchie ed altri interventi necessari per la loro igiene e la loro salute nonché l’igiene di noi conviventi.

Spero che la chiusura delle toelettature venga riesaminata al più presto, in quanto viene svolta solo su appuntamento e quindi non crea assembramento. La nostra attività non può essere messa alla pari dei parrucchieri ed estetisti in quanto è un servizio svolto sugli animali e non alle persone”.