Toninelli torna in Calabria. Tutto pronto per la firma del protocollo di legalità

Saranno presenti all'incontro di stamattina anche i vertici di MSC che ha rilevato le quote da Contship

Giornata decisamente importante per il territorio calabrese, per i cittadini e per il porto di Gioia Tauro.

Il Ministro Danilo Toninelli torna per l’ennesima volta in Calabria, precisamente all’interno dei locali dell’Autorità Portuale, per l’incontro con Andrea Agostinelli e il nuovo Prefetto Massimo Marini.

Questa volta, dopo le visite del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mirate all’accordo e al passaggio di testimone dall’ex concessionario Contship alla Msc di Aponte, sul tavolo c’è invece la firma di un protocollo di legalità tra il commissario straordinario dell’Authority e il nuovo prefetto di Reggio.

Alle 11:30 verrà dunque firmato un importante documento che si pone come obiettivo quello di rafforzare azioni di contrasto e prevenzione delle infiltrazioni criminali all’interno delle attività portuali.

Sarà anche l’occasione per il Ministro Toninelli di confrontarsi ancora una volta con i tanti lavoratori dello scalo portuale. Al termine dell’incontro si terrà una conferenza stampa in cui si farà il punto sul documento firmato e sugli sviluppi relativi all’acquisizione delle quote societarie.