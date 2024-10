Tonno Callipo Calabria-Modena Volley, prevendita a gonfie vele: PalaCalafiore gremito?

L’attesa è quella tipica dell’evento delle grandi occasioni. E, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti vista la qualità elevatissima di uno spettacolo sportivo che vedrà ai nastri di partenza la SuperLega Credem Banca con la partita Tonno Callipo Calabria-Modena Volley che si disputerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria domenica 25 novembre alle ore 18:00. Entusiasmo alle stelle per un match che vedrà in campo i campioni emiliani allenati da Julio Velasco opposti ai leoni giallorossi vibonesi che rappresentano l’intera Calabria in tutta Italia.

Sono tanti gli appassionati provenienti da Calabria e Sicilia che hanno già acquistato il biglietto in prevendita, tante le società sportive calabresi e siciliane che non vorranno perdere questa ghiotta occasione di vedere da vicino le stelle della pallavolo mondiale. Si prevede, dunque, una bella cornice di pubblico al PalaCalafiore.

PREZZI (COMPRENSIVI DI PREVENDITA):

PARTERRE CENTRALE-LATERALE € 16,50

TRIBUNA NUMERATA INTERO € 11,00 (RIDOTTO: 7-17 ANNI, OVER 65, SCUOLE) € 5,50

CURVA NON NUMERATA INTERO € 5,50 (RIDOTTO: 7-17 ANNI, OVER 65, SCUOLE) € 3,30

