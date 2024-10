Tonno Callipo, Marra verso il match contro la capolista Trento: “Cercheremo di controbattere palla su palla”

Un'altra sfida per la Tonno Callipo contro una squadra blasonata come l'Itas Trentino

Si avvicina per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia la partita di Campionato SuperLega Credem Banca in programma domenica 13 gennaio (PalaValentia, ore 18:00) contro i Campioni del Mondo in carica dell’Itas Trentino. Dunque, dopo la lunga pausa, impegno subito probante per la compagine di coach Antonio Valentini contro i pluridecorati campioni gialloblù. In vista della partita contro la compagine di coach Lorenzetti, ha parlato in conferenza stampa il capitano giallorosso Davide Marra. Ecco i passaggi salienti: