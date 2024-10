Tonno Callipo-Modena al PalaCalafiore. La protesta degli abbonati, la società risponde

“Rendiamo noto di aver ricevuto in data 5 novembre una comunicazione da parte della U.Di.Con – Unione per la difesa dei consumatori – che riferisce di segnalazioni pervenute da parte degli abbonati relativamente allo svolgimento della partita Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Azimut Leo Shoes Modena a Reggio Calabria.

Questa forma di “denuncia” ci lascia sorpresi e soprattutto particolarmente amareggiati in quanto la nostra società può vantarsi di aver sempre operato con la massima correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto della pallavolo e di essersi resa sempre disponibile ad ascoltare e soddisfare le richieste dei tifosi.

Allo stato attuale la partita del 25 novembre è in fase di organizzazione con la collaborazione del comitato Fipav di Reggio Calabria.

Questo il motivo per cui non abbiamo ancora potuto rendere nota la modalità di partecipazione per gli abbonati, di cui naturalmente si terrà conto, i prezzi dei biglietti e altri dettagli organizzativi.

Ci troviamo, dunque, nostro malgrado a dover motivare, ai pochi che non hanno inteso lo scopo dell’iniziativa, che la partita contro Modena, essendo tra le più attese ed attrattive di tutta la stagione, è stata programmata presso il PalaCalafiore per dare la possibilità a tutti i calabresi e ai tanti appassionati provenienti anche da fuori regione di vivere una giornata sportiva indimenticabile ed entusiasmante. La scelta è stata fatta in quanto la struttura reggina ha una capienza maggiore (7000 posti) rispetto al PalaValentia (2500 posti) e in considerazione del fatto che, negli anni precedenti, tantissimi tifosi e gruppi organizzati, proprio a causa della limitata capienza, non hanno potuto assistere alle partite di cartello, come appunto quella contro l’Azimut Modena.

Ci conforta comunque il sostegno dimostrato dai calabresi che hanno compreso la nostra volontà di fare un “regalo” alla nostra terra portando i campioni della SuperLega in un palazzetto in grado di accogliere tantissimi appassionati e sportivi”.

Volley Tonno Callipo