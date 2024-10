Tonno Callipo, il presidente: “Grazie Reggio. Ci hanno chiesto di tornare”

Una bella cornice di pubblico con 4000 persone giunte al PalaCalafiore per assistere al match di SuperLega Credem Banca Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Azimut Leo Shoes Modena. E’ record di pubblico per la società giallorossa che, grazie alla collaborazione con la città metropolitana di Reggio Calabria e la Fipav RC, ha dato la possibilità a moltissimi calabresi (giunti da ogni parte della regione) e siciliani di poter veder da vicino i campioni della pallavolo. Ecco cosa ha dichiarato il Presidente Pippo Callipo nel day-after:

“E’ stata una bellissima giornata, piena di soddisfazioni, che ripeterei. E’ vero, c’è stato qualche disagio dovuto soprattutto alla brevità dei tempi organizzativi. A Reggio sono arrivati tantissimi calabresi, provenienti anche dal Nord della Regione e tantissimi siciliani. Moltissima gente mi ha ringraziato chiedendomi anche se in futuro si possa rigiocare a Reggio Calabria. E’ stato bello vedere a fine partita i tantissimi ragazzi scesi in campo per fare foto e ricevere autografi dai campioni del volley, sia del Modena che della Tonno Callipo Calabria. Un doveroso ringraziamento va al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al presidente della Fipav RC, Domenico Panuccio, per averci messo nelle condizioni di poter giocare al PalaCalafiore e per aver condiviso questa idea. Grazie anche a Julio Velasco, coach di Modena, e alla presidentessa Pedrini per aver accolto con entusiasmo questo progetto. La Tonno Callipo giocherà in altre città calabresi? C’è stato già un pour-parler con il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ma al momento il Pala Corvo è inagibile. Se in futuro dovesse presentarsi l’occasione di andare a giocare in altre realtà calabresi valuteremo il da farsi. La Tonno Callipo Calabria è la squadra di tutti i calabresi”.

QUI TUTTE LE FOTO DEL MARCH A CURA DI ANTONELLO DIANO