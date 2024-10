Tonno Callipo Volley, il libero Marra confermato in giallorosso

Negli ultimi giorni il suo nome circolava insistentemente sulle frequenze di radio mercato. D’altronde, dopo una stagione straordinaria, era prevedibile che Davide Marra potesse essere appetibile sui tavoli del volley mercato. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha però messo fine a tutte le voci e ha confermato il libero di Praia a Mare, vero e proprio pilastro in campo dei giallorossi. E’ stato lo stesso Presidente Pippo Callipo ad ufficializzarlo ieri pomeriggio durante la conferenza stampa svoltasi al Palavalentia. Una conferma importantissima per la società giallorossa che si tiene stretto uno dei migliori interpreti del ruolo. Così Davide Marra sulla sua conferma in giallorosso (terza stagione consecutiva con la casacca giallorossa):

“Ci tengo a ringraziare profondamente il presidente Pippo Callipo per la fiducia che ha nei miei confronti. Essere stato il primo rinnovo per la Tonno Callipo è un segnale molto bello, voglio ringraziare tutti, i dirigenti e anche la fossa giallorossa e i tifosi che in questi giorni mi hanno inondato di messaggi d’affetto. Sono veramente molto felice di giocare ancora a Vibo, di indossare questa maglia e di rappresentare la Calabria. E’ motivo di vero orgoglio e sono pronto a dare tutto per questi colori. Conosco mister Tubertini con il quale abbiamo lavorato a Piacenza e non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con lui e con i miei futuri compagni di squadra”.