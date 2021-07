Lady Gaga e Tony Bennett: le radici tra Reggio Calabria e Messina

Tony Bennett e Lady Gaga tornano a duettare per un ultimo concerto. I due saliranno sul palcoscenico di Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato: "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga". Sapevate che le origini dei due grandi artisti provengono dallo Stretto di Messina?

L'ultimo concerto di Tony Bennett e Lady Gaga

La prima data coincide con il 95/o compleanno del crooner, il quale nel 2016 ha rivelato di soffrire di Alzheimer. Tuttavia ciò non gli ha impedito di perseguire con la sua carriera. I due artisti, che hanno iniziato a collaborare assieme per la prima volta nel 2011, hanno anche collaborato ad un album che uscirà entro quest'anno.

"Sono onorata ed entusiasta di festeggiare il 95/o compleanno di Tony con lui durante questi spettacoli speciali" - ha scritto Gaga su Instagram assieme ad una foto in cui Bennett poggia la mano sulla sua spalla.

Tutti gli spettatori al di sopra dei 16 anni dovranno essere vaccinati. La scaletta prevede interpretazioni dal Great American Songbook of standards, accompagnate dal Tony Bennett Quartet, il Brian Newman Quintet ed un'orchestra diretta da Michael Bearden.

Le radici dallo Stretto di Messina

Le origini reggine di Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto, conosciuto col nome d'arte di Tony Bennett, nato 3 agosto 1926 nel Queens di New York da padre calabrese.

Il padre di Tony Bennett era John Benedetto, un negoziante partito da Podargoni (Circoscrizione di Reggio Calabria) nel 1906 ed emigrato in USA.

Le origini messinesi di Lady Gaga

Le origini italiane di Lady Gaga, più precisamente quelle che trovano radice proprio nello Stretto di Messina, sono invece un po' più lontane. Durante la sua carriera, però, l'artista non ne ha mai fatto segreto ed anzi ne ha fatto un vero e proprio punto di forza. Il legame di Lady Gaga risale infatti ai bisnonni. Ecco tutti i dettagli sulla famiglia:

Stefani Joanne Angelina Germanotta - in arte Lady Gaga - è nata il 28 marzo 1986 al Lenox Hill Hospital di New York City, New York

I genitori di Lady Gaga

Padre: Joseph Anthony " Joe " Germanotta Jr. (nato il 9 agosto 1957)

Madre: Cynthia Bissett 30 agosto 1954 Wheeling, Virginia.

Il padre della Germanotta, Joseph Germanotta, proprietario di un ristorante italiano nella Grande Mela - Trattoria Joanne, Joseph Anthony "Joe" Germanotta Jr. o Mr.G,

I nonni paterni di Lady Gaga

Joseph Anthony Germanotta nato il 29 marzo 1922 - Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA

Angelina "Angie" Calderone Nata il 17 ottobre 1930 - Brooklyn, Kings County, New York, USA

I bisnonni paterni di Lady Gaga

Antonino "Antony" Germanotta nato il 20 maggio 1881. a Naso, Messina, Sicilia, Italia,

ROSARIA "Rose" LIPARI or Galipo nata il 12 gennaio 1884

Il bisnonno di Lady Gaga, l’artigiano Antonio Germanotta, è partito da Naso nel 1908 per cercare fortuna negli Stati Uniti.