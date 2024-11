III Edizione di Tabularasa: Il Festival Interculturale di Reggio Calabria

Il festival interculturale Tabularasa continua a riscuotere grande successo nella sua III edizione, attirando un vasto pubblico con un ricco programma di dibattiti, spettacoli ed eventi a carattere culturale nella città e provincia di Reggio Calabria. Il festival si concluderà il prossimo 31 luglio.

Serata Speciale con Tony Esposito

Questa sera, allo “Sport Village” di Catona, si terrà un evento imperdibile con ingresso gratuito. A partire dalle 21:30, il pubblico avrà l’occasione di partecipare a una conversazione in musica con Tony Esposito, un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana e internazionale.

Un Viaggio Musicale con Tony Esposito

La musica di Tony Esposito, caratterizzata da sonorità che abbracciano influenze di molti paesi del mondo, mescola ritmi tribali con melodie tipiche della tradizione partenopea. L’artista è noto per la sua capacità di inventare strumenti unici come il tamborder e per aver contribuito alla creazione del termine “Blues metropolitano” insieme a musicisti del calibro di Tullio De Piscopo e James Senese. Un genere che ha trovato una delle sue massime espressioni nell’album “Vai mò” di Pino Daniele, pubblicato nel 1981.

Non perdete l’opportunità di vivere questa serata unica, che promette di essere un viaggio affascinante attraverso la musica e la cultura, nel cuore di Reggio Calabria.