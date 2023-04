Al Top Club di Reggio un evento imperdibile: ospite Shiva, il rapper del momento

Arriva al Top Club di Reggio Calabria un evento destinato a rimanere in positivo nella storia degli spettacoli rap in riva allo Stretto. Sabato 22 aprile dalle ore 22.00, in collaborazione con Mil Media e Yolo Events, il Top Club ospiterà il rapper più seguito del momento: SHIVA!

Un cantante con oltre 4 milioni di ascolti mensili su Spotify. Vanta all’attivo collaborazioni con Sfera Ebbasta, thasup, Guè e tanti altri della scena di spessore del rap italiano.

‘Non lo sai’, ‘Niente da perdere’, ‘Alleluia’ (con la feat di Sfera Ebbasta) alcuni dei brani più famosi di Shiva, che vanta oltre 1 milione e mezzo di followers su Instagram.

Con ‘Auto Blu’ ha totalizzato cifre da capogiro, nel 2021 bissato il successo con ‘Dolce Vita’ mentre è ‘Milano Demons’ il titolo dell’album più recente, datato 2022. Andrea Arrigoni (vero nome di Shiva, ndr.), rapper classe ’99, ha dimostrato negli ultimi anni di poter raggiungere la vetta ed entrare di diritto tra gli artisti più importanti della scena rap italiana.

Per accogliere i fan di Shiva provenienti da tutta la Calabria e Sicilia il Top Club ha predisposto delle navette che saranno disponibili per un duplice motivo: incentivare i giovani a non guidare utilizzando dei mezzi sicuri e sostenibili in sicurezza e al contempo consentire a tutti di arrivare comodamente nel luogo dell’evento.

Il più grande locale notturno di Reggio Calabria è pronto ad ospitare una super data, che sicuramente vedrà i numerosi fan di Shiva accogliere in modo caloroso il rapper classe ’99.

INFO E CONTATTI

Ordina subito il tuo biglietto per Shiva Al Top Club sul sito www.topclubbers.com

Tel: 371 3409580