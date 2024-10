“Top Day News”, le 24 ore di Reggio in un clic

Ecco un nuovo contenuto di CityNow. Tutte le sere, con la nostra ‘Top Day News“, troverete un comodo riepilogo di tutte le notizie più importanti del giorno.

LA TOP DAY NEWS DI VENERDI 7 DICEMBRE

Si accende il Natale in città: cultura, spettacolo e promozione territoriale per le festività 2018

Pura magia al Teatro Cilea con il “Lago dei cigni”

Calabria protagonista a “L’Artigiano in Fiera” di Milano, migliaia i visitatori

A Reggio Calabria un Trekking Urbano nei luoghi identitari della città

Giovani di Confcommercio, il Presidente Sorgonà: “Illuminiamo la nostra città partendo dal Duomo”