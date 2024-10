Torna a Reggio Calabria il ‘Fashion Day’

Ritorna il tanto atteso ‘Fashion Day’, evento che si terrà nel bellissimo palcoscenico dell’Arena dello stretto di Reggio Calabria. Dopo anni di successi nelle scorse edizioni si é pronti a stupire anche in questo nuovo appuntamento 2021 con tantissime novità nel campo della moda, della cultura, dell’ eleganza, del portamento e soprattutto della acconciatura e taglio dei capelli tutta targata Old Style di Giovanni Barcella, una vera fucina di idee e di classe sita in via Felice Valentino.

Il talentuoso Barber sognatore Giovanni Barcella anche quest anno è pronto a dare il meglio di sé, a farvi conoscere ed amare ogni sua creazione , look, e tanto altro sul nostro famoso red carpet , fiore all occhiello di questa città.

Un giovane barber che a soli 30 anni è riuscito a creare insieme al suo storico socio Antonio Sapone (conosciutissimo e blasonato esponente di vari circuiti ed associazioni socio culturali, appartenente al mondo dello spettacolo e della politica), un evento di altissima qualità che da più di 3 anni ormai accompagna e propone l’alta moda al sud Italia, sfoggiandolo all’Arena dello Stretto sotto i buoni auspici della Dea Atena.

Tra le indiscrezioni, sembra che il concorso quest’ anno si sdoppierà in due date per consentire la nutrita rappresentanza dei numerosi comparti moda. Oltre agli storici sponsor e presenze di collaboratori di altissimo livello si vocifera una partecipazione di uno stilista orientale molto importante alla conquista dei mercati occidentali.

Molta carne al fuoco per questa nuova edizione del Fashion Day che gioca molto sull’effetto ed impatto e sorpresa. I due soci sono serratamente al lavoro con spirito creativo ed innovativo verso la migliore versione della loro creatura che si ripropone alla riconquista del suo amato pubblico.