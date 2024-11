Torna a Reggio Calabria il Piccolo Villaggio di Natale a La Casa di Alice.

Con Il Piccolo Villaggio di Natale la scuola per l’infanzia La Casa di Alice, in via Cardinale Portanova n°58 a Reggio Calabria, vuole donare momenti di gioia e serenità ai bambini ed alle loro famiglie. Il 18, 19 e 20 Dicembre a partire dalle 16:00 portate i vostri bambini ad incontrare Babbo Natale nel magico giardino delle luci. Potranno scrivere la propria letterina nell’angolo della posta, partecipare ai laboratori, visitare il mercatino e deliziarsi con dolci prelibatezze e bontà. Anche quest’anno La Casa di Alice dedica ai bambini meno fortunati l’Albero della Solidarietà. L’ingresso al Piccolo Villaggio di Natale è libero e gratuito. Ed ecco il programma dei laboratori: Giovedì 18 “La magnifica storia di Natale” con Ketty Adornato, Venerdì 19 Laboratorio delle dolcezze a cura di “Io Chef”, Sabato 20 Circo di magia, spettacoli e trampolieri a cura di “GiocoleReggio”. Tutti i laboratori, in collaborazione con la scuola di lingue “Sunrise”, avranno inizio alle ore 18:00. Per maggiori informazioni telefonare allo 0965 1891389.