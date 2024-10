Torna la neve a Gambarie. Il Sindaco Malara: “Domani piste aperte per gli sciatori”

“Finalmente è arrivata e continua a nevicare!” queste le parole che arrivano dalla pagina facebook Gambarie Web.

Una bella notizia per gli appassionati degli sport invernali, ma anche per chi vuole trascorrere una domenica sulla neve all’insegna del relax e del divertimento. Quello che si è presentato questa mattina, agli occhi degli abitanti della zona è un paesaggio mozzafiato, quasi magico. Non è raro vedere Gambarie vestita di bianco, ma questo inverno non ci aveva ancora regolato molte giornate come questa.

I mezzi spalaneve sono già a lavoro e per tutti coloro che desiderano recarsi nell’ambita meta dell’inverno reggino si consiglia comunque la strada di Gallico.

L’ufficialità della notizia arriva anche dal Sindaco del Comune di Santo Stefano, Francesco Malara, che afferma: “La neve c’è e gli impianti sono funzionanti. Gli operatori sono tutti a lavoro, proprio in questo momento, per battere la Pista Azzurra che nella giornata di domani sarà sicuramente attiva”.

La notizia rallegra senz’altro il popolo reggino, che finalmente potrà godere delle temperature di quest’inverno. Per raggiungere la località si ricorda l’utilizzo di gomme invernali o catene.

Per quanto riguarda la Pista Nord e Sud il Sindaco spiega che si aspetterà il pomeriggio per capire quanta neve cadrà. “Se il tempo lo permetterà anche le altre piste potranno essere messe in funzione”.