Torna la rassegna Pazzi di storie a SpazioTeatro

Torna un nuovo ciclo di spettacoli e letture per bambini e ragazzi alla Sala SpazioTeatro, in collaborazione con La Biblioteca dei Ragazzi. A partire dal prossimo 9 giugno, infatti, dalle 18:00 alle 20:00 per quattro settimane, un programma che prevede una performance teatrale seguita da una veloce merenda, dopo la quale i piccoli spettatori potranno perdersi ancora dentro la magia delle storie con le “Letture a viva voce”. La rassegna “Pazzi di storie” quest’anno comincerà con lo spettacolo teatrale Amore Love PSICHE di e con Anna Calarco, reduce dal Festival Primavera dei Teatri Kids. Lo spettacolo si presenta come una contaminazione fra teatro, narrazione e teatro di figura; con l’aiuto delle bambole realizzate da Marcella Praticò che riproducono i protagonisti – Amore, Afrodite, Psiche, le sorelle invidiose e l’Invidia stessa – Anna Calarco/Zefiro realizza un approccio affascinante e originale alla storia. Uno spettacolo che nasce per i bambini, ma che strizza l’occhio agli adolescenti e affascina gli adulti. Questo il programma completo della rassegna: – Sabato 9 giugno, AMORE love PSICHE con Anna Calarco – Sabato 16 giugno, L’ACQUA DELLA VITA con Mario Berretta – Sabato 23 giugno, LA GUERRA DEI TOPI E DELLE RANE con Andrea Foti – Sabato 30 giugno, IL DRAGO DALLE SETTE TESTE con Pietro Rossetti

Pazzi di Storie, quindi, sarà un appuntamento fisso per chi ha voglia di vivere in prima persona il percorso della narrazione in tutti i suoi aspetti più magici. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 3278824099 o scrivere a info@bibliotecadeiragazzi.it