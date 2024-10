Tornano le feste universitarie al CoffingHouse Dipartimento di Ingegneria

Dopo la pausa invernale e la chiusura della sessione d’esami, il CoffingHouse riapre i battenti in veste notturna

Dopo la pausa invernale e la chiusura della sessione d’esami, il CoffingHouse riapre i battenti in veste notturna.

QUANDO

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 29 marzo alle ore 23.30. In arrivo nuove serate all’insegna della musica e del divertimento, organizzate dalle Associazioni Studentesche Ares EUReCa Icaro New Deal e Themis.

Le serate saranno soprattutto rivolte agli studenti dei diversi Dipartimenti dell’Università Mediterranea ed offriranno loro qualche ora di puro divertimento in un ambiente a loro noto e familiare. Quella che di giorno, infatti, è la Caffetteria dei Dipartimenti di Ingegneria, di sera si trasformerà in una location unica e spaziosa, perfetta per accogliere chiunque voglia partecipare agli eventi.

Sarà l’ennesima occasione di aggregazione per tutti gli studenti dell’Ateneo reggino, per un venerdì notte carico di sorprese.