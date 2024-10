Tornano le arance della salute di AIRC per sostenere la ricerca

Sabato 27 gennaio i volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ci aspettano in oltre 2.500 piazze per distribuire le Arance della Salute, frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva. Sono, infatti, tutte arance rosse italiane che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi.

Con una donazione di 9 euro riceveremo una reticella da 2,5 kg di arance e una speciale Guida con sane e gustose ricette e tante informazioni per adottare una corretta alimentazione.

Un tumore su tre potrebbe, infatti, non svilupparsi per nulla se tutti seguissimo stili di vita salutari, ad esempio adottando ogni giorno la formula 0-5-30: 0 sigarette, di qualunque tipo, 5 porzioni di frutta e verdura e 30 minuti di esercizio fisico moderato.

Sabato scegliamo le Arance della Salute per farci del bene, sostenere concretamente il lavoro dei 5mila ricercatori AIRC e dire tutti insieme

“Contro il cancro, io ci sono!”

Per trovare le Arance della Salute

airc.it oppure numero speciale 840 001 001*

Per approfondire| La relazione tra alimentazione e cancro

Il cibo che consumiamo diventa un alleato per la prevenzione, se insieme eliminiamo i fattori di rischio più importanti come il fumo e la sedentarietà. Oggi sappiamo che un tumore su tre potrebbe essere curato per tempo se tutti aderissimo ai protocolli di screening e di diagnosi precoce. Alcuni tipi di tumore in particolare sono più sensibili agli effetti del cibo. La conferma viene da grandi studi internazionali, come EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), realizzato grazie anche al contributo di AIRC. Per oltre vent’anni i ricercatori hanno osservato le abitudini alimentari dei cittadini europei e i risultati confermano che esofago, stomaco e intestino – gli organi più direttamente coinvolti – sono quelli che beneficiano maggiormente delle abitudini preventive.