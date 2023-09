Il Bridge italiano conquista Reggio grazie al torneo dell'associazione Barbera

Nel fine settimana dall’1 al 3 settembre, l’Associazione intitolata al giudice “Rocco Luigi Barbera” di Reggio Calabria ha accolto il Bridge italiano.

Venerdì 1 settembre si è svolto infatti, il Torneo Nazionale a coppie, Memorial in onore dell’Avvocato Vincenzo Landi, mentre sabato 2 e domenica 3 Settembre si è disputato il Torneo Nazionale a squadre, intitolato al giudice R.L. Barbera.

Hanno partecipato ben 31 squadre, 7 in più rispetto all’anno scorso. I giocatori, oltre che da Reggio Calabria e dalle città limitrofe, sono arrivati anche da altre regioni: dalla Sicilia, che non manca mai di supportare le iniziative degli amici al di là dello Stretto, dalla Puglia, dalla Campania. L’elenco prosegue lungo tutto lo stivale, fino addirittura al Friuli Venezia Giulia (quindi, letteralmente, o se preferite musicalmente, “da Trieste in giù”).

Vale davvero la pena viaggiare per raggiungere l’Associazione Barbera. Per la sede particolarmente raffinata (dal piano terra con giardino e piscina al tetto con terrazza panoramica affacciata sullo Stretto), per il buon livello tecnico del torneo, per lo spirito d’ospitalità calabro (e si penserà anche al palato degli ospiti, in particolare con le cene del venerdì e del sabato, offerte anche quest’anno dall’Associazione) e soprattutto per il clima familiare, per lo spirito di amicizia di cui fa così bene al cuore e alla mente circondarsi.

Presenti anche i vincitori della scorsa edizione: il Presidente FIGB Francesco Ferlazzo Natoli, naturalmente in coppia con l’Azzurra Caterina Ferlazzo Lumia, e i loro compagni di squadra Luigi Grasso – Pietro Simonetta, strepitosi nel 2022, quando si aggiudicarono sia il titolo a coppie che a squadre.

Si capisce subito quando gli eventi sono organizzati con passione, perché gli organizzatori tendono a volersi sempre migliorare, quindi ad aggiungere un pizzico di novità ad ogni edizione. Emma Corigliano, Presidente dell’Associazione Barbera, ha avuto l’idea di sostituire la maggior parte delle coppe e delle targhe tipicamente consegnate ai vincitori con pezzi unici di artigianato locale.

Numerosi i premi distribuiti e non solo sulla base della classifica, ma anche della provenienza dei partecipanti, dei risultati ottenuti complessivamente nel corso del fine settimana di tanti altri criteri.

“Siamo molto contenti del numero di richieste di partecipazione di quest’anno. Ringrazio gli amici di tutta Italia” ha dichiarato Emma Corigliano.

Massimo Murolo, Delegato Regionale, ha ricordato l’importanza che ha questa manifestazione, in un momento in cui perseverare nell’organizzazione di tornei in presenza è fondamentale per il futuro del Bridge:

“Questo evento ci dà molta soddisfazione ed è motivo d’orgoglio per la regione Calabria. Complimenti alla ASD Barbera, alla Presidente Emma Corigliano e a tutta la macchina organizzativa per l’edizione numero 41, che, come sempre, coniuga egregiamente sport e convivialità”.

Il circolo di società ha ospitato i 150 partecipanti con la consueta generosità per cui si ringrazia il presidente dottor Francesco Meduri. Sponsor ingegnere Roberto Landi e dottore Luigi Barbera.

Vincitrice dell’edizione 2023 del torneo una squadra formata da reggini (Pietro Simonetta e Gigi Grasso) e messinesi (Caterina Lumia Ferlazzo e Francesco Ferlazzo, Presidente della FIGB). La squadra team Stretto ha messo in risalto l’amicizia che lega Reggio a Messina.