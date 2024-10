‘Iacopino Reggina Story’: a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione

Giovedì 16 maggio 2024, alle 11:15, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, coordinata dal giornalista Michele Favano, presentazione di “Iacopino Reggina Story” 42 anni di Reggina raccontati da Franco Iacopino. Interverranno il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato allo sport Giovanni Latella e l’ex dirigente Franco Iacopino. I lavori saranno introdotti dal giornalista Stefano Perri.

“Iacopino Reggina Story”

In occasione dell’anniversario per i 110 anni della Reggina, VideoTouring 87 ha deciso di realizzare uno speciale documentario, suddiviso in sette puntate, per raccontare la storia amaranto attraverso la testimonianza diretta di uno dei suoi protagonisti principali: il dottor Franco Iacopino.

Il progetto, che verrà presentato giovedì 16 maggio 2024 alle 11:15 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, vedrà la partecipazione dello stesso ex dirigente Franco Iacopino, del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del consigliere metropolitano delegato allo sport Giovanni Latella e dell’artista reggino Pasquale Caprì. I lavori saranno introdotti dal giornalista Stefano Perri.

Franco Iacopino

Franco Iacopino: un uomo, la storia. Uno dei dirigenti più importanti in ambito calcistico italiano. Il suo percorso professionale è per la maggior parte legato alla Reggina dove ricoprendo quasi tutti i ruoli, ne è stato protagonista per quarantadue anni.

La Reggina per quasi mezzo secolo è stato il suo mondo e lui ne è la memoria storica. Si è sempre distinto per competenza, passione e grande attaccamento. Qualità umane indiscutibili, persona cordiale e dai modi garbati, nel corso della sua carriera ha conosciuto persone e personaggi, grandi campioni e condiviso emozioni con centinaia di calciatori, vissuto gioie e dolori con presidenti e allenatori, ha affrontato e risolto situazioni complicate ed ha esultato per i tanti successi conquistati. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, è stato apprezzato per le sue straordinarie competenze ma anche per qualità umane elevate.

Il viaggio della sua lunga storia vissuta con la Reggina attraverso un percorso caratterizzato da infiniti aneddoti, curiosità, vicende calcistiche e umane.

La Fondazione Chops

Il progetto è legato ad una iniziativa benefica a sostegno della Fondazione Chops Malattie Rare: tutti i proventi ricavati dagli sponsor pubblicitari, infatti, saranno devoluti a favore della Fondazione, nata a maggio 2023, impegnata nel sostegno alla ricerca medica e allo studio della sindrome Chops, che conta appena 13 casi descritti nella letteratura medica e circa 30 in tutto il mondo. La fondazione nasce dal coraggio dei genitori del piccolo Mario (SuperMario), bambino di origini reggine affetto dalla rara malattia. Tutte le energie al momento sono indirizzate alla ricerca e allo studio della sindrome Chops ma, in futuro, l’idea è quella di allargare l’impegno anche verso tante altre malattie rare. Una fondazione unica al mondo, nata dall’idea di sole due famiglie che hanno unito le forze per reperire le risorse economiche al fine di accelerare la ricerca.

Manuela, mamma di Mario, interverrà in collegamento durante la conferenza stampa.