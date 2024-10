Torneo di Padel al Centro Polisportivo Reggio Village

L’estate è la stagione ideale per vivere grandi emozioni sportive e il Centro Polisportivo Reggio Village ha preparato un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Padel. Dal 6 all’8 agosto, il Torneo di Padel accoglierà giocatori di categoria maschile, dalle coppie di principianti fino agli intermedi, offrendo un’opportunità unica di divertirsi e mettersi alla prova.

Un evento per tutti

Il padel, sport che ha rapidamente guadagnando popolarità, è perfetto per chi desidera coniugare divertimento e competizione. Il torneo è aperto a tutti, l’occasione perfetta per i neofiti di sfidare altri appassionati e per i più esperti di dimostrare le proprie abilità. Le partite si svolgeranno in un ambiente amichevole e stimolante, ideale per fare nuove amicizie e creare ricordi indimenticabili.

Quote e Premi

La partecipazione al torneo ha un costo accessibile di soli 40 euro a coppia, una quota che include l’iscrizione e la possibilità di vincere con il premio in denaro. Un incentivo in più per dare il meglio di sé sul campo e ambire a salire sul gradino più alto del podio.

Programma del Torneo

Il torneo si articolerà su tre giorni intensi di gioco, con un programma pensato per massimizzare il divertimento e la competizione: come detto i giorni stabiliti sono quelli del 6-7- e 8 agosto con le partite che si svolgeranno presso la moderna struttura del Centro Polisportivo Reggio Village, dotata di tutti i comfort per garantire un’esperienza di gioco eccellente.

Iscriversi è semplice e veloce. Basta contattare uno dei referenti del torneo

Antonio Viola: 333.9399413

Demetrio Giordano: 327.8996752