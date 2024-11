Torneo Uisp Calcio a 11. Domenica di riposo per lo Sporting Reggio che attende i risultati della settima giornata

di Nicolino D’Ascoli – Settima giornata Torneo Uisp Calcio a 11. Venerdì 13 inizia la settima giornata di campionato calcio a 11 UISP, con l’incontro fra Soluzione 04 e CS Giare. Entrambe le compagini cercano la vittoria per scostarsi dalle zone basse della classifica, sulla carta parte favorita la squadra di Scilla, che raramente perde colpi in casa, il CS Giare nell’ultimo periodo è anche calato fisicamente. Domenica si continua con Nuova Amatoriale Bovese ,che nel campo di Melito, riceve l’ASD Sbarre. Anche qui, sempre sulla carta, la situazione sembra abbastanza chiara, i ragazzi di Bova penultimi a 4 punti voglio ulteriormente distaccarsi dall’ultima in classifica, proprio l’ASD Sbarre ferma a zero punti, ma voglioso di riscatto. Sbarre reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro lo Sporting Reggio, ancora può dare una sterzata al suo campionato. Sempre Domenica mattina la Polisportiva Futura a Motta sfida il S. Elia Ravagnese. Sarà dura per il Ravagnese, in netta ripresa dopo le ultime due vittorie consecutive, imporsi a Motta, dove i padroni di casa solitamente fanno incetta di punti. La Polisportiva Futura arriva inoltre galvanizzata dalla vittoria netta per 5 a 0 fuori casa contro il CS Giare. Insomma match durissimo per il ragazzi di Bruciafreddo. Nel pomeriggio in controllo di cartello, il S. Rocco Puzzi, secondo in classifica a meno due dalla prima, sfiderà i rivali della Costa Viola, vera sorpresa di inizio stagione. Il Puzzi col dente avvelenato dopo il pareggio contro la Soluzione 04 cercherà di mordere e far male (sempre sportivamente parlando) alla Costa Viola di Bagnara, che in caso di vittoria però aggancerebbe proprio il S. Rocco Puzzi. Partita tutta da seguire. Martedì sera a conclusione della settima giornata la Ludos Vecchia Miniera giocherà in casa contro la capolista, Antica Abazia. Altro match da capogiro visto che la Ludos arriva da una sconfitta casalinga subita dalla Costa Viola e l’Antica Abazia è a pieni punti, cinque partite cinque vittorie. La Ludos certamente proverà a fare uno sgambetto ai primi della classe per così riaprire il campionato, impresa non facile, ma certamente non impossibile.Casa Sporting Reggio . Questa settimana toccherà ai Reggini osservare il turno di riposo. Lo Sporting Reggio continuerà ad allenarsi ugualmente in attesa del big match di sabato 21 che lo vedrà protagonista ancora a Puzzi contro l’Antica Abazia. La sfida non arriva nel migliore dei momenti per gli uomini di Mangano che ancora annaspano nel trovare continuità di gioco e di risultati. Sarà comunque un ottimo banco di prova la partita contro l’Antica Abazia, nonostante il campo non permetta di esprimere un calcio giocato data la grandezza ridotta e le imperfezioni del terreno di gioco.Lo Sporting Reggio deve comunque provare a giocare a viso aperto contro questi avversari più esperti e già rodati. La società cercherà di sfruttare al meglio anche il turno di riposo, avendo a disposizione più di una settimana per preparare il match.Nel frattempo non resta che attendere gli sviluppi di questa settima giornata.