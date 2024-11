L’ex Torrisi: ‘Inzaghi non rischia la panchina, ma se qualcosa scricchiola…’

Nel corso della trasmissione “Piazza Affari” in onda su TMW Radio, è intervenuto anche l’ex difensore della Reggina Stefano Torrisi. Parlando in generale del campionato di serie B, si è soffermato anche sulla posizione della squadra amaranto ed in modo particolare su Inzaghi: “Non credo che rischi la panchina. La Reggina è stata cresciuta in fretta e furia e, comunque, ha fatto un buon campionato. Pippo è un allenatore che ha dimostrato che se c’è entusiasmo è un grande allenatore ma se qualcosa scricchiola va in difficoltà. La Reggina, secondo me, anche per il calendario, è quella che rischia di più di non fare i playoff“.

