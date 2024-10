Regionali, Toti in visita a Reggio Calabria per l’avvio della campagna elettorale

“Il fondatore di “Cambiamo!” Giovanni Toti sarà il 10 luglio a Reggio Calabria per l’avvio della campagna elettorale delle regionali in Calabria. La conferenza stampa si svolgerà all’Hotel Excelsior alle ore 18.45. A darne notizia Saverio Anghelone, primo consigliere eletto in Calabria nelle file del movimento politico del Presidente Toti, entusiasta per la visita programmata proprio in queste ore e risultato di una grande attività politica in ambito locale.

Toti a Reggio Calabria

“Ringrazio il presidente Toti -evidenzia il Coordinatore Provinciale Anghelone – per la sua presenza in riva allo Stretto che attesta il lavoro proficuo di radicamento del nostro partito, attuato da mesi, nell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un territorio dalle grandi e ancora inespresse potenzialità, che può svolgere un ruolo di primo piano per il rilancio dell’intera Calabria: le bellezze paesaggistiche, i suggestivi borghi, la cultura che affonda le sue radici nella Magna Grecia e l’enogastronomia. La presenza, altresì, del porto di Gioia Tauro, tra i porti transhipment più importanti del Mediterraneo, è sicuramente la migliore occasione e opportunità per costruire un futuro di sviluppo, di crescita economica, facendo leva sulle competenze, l’esperienza, l’entusiasmo di tanti cittadini, donne, giovani, professionisti, imprenditori, che si riconoscono e hanno deciso di entrare nel nostro movimento”. “La migliore capacità che deve avere un Partito – sottolinea l’esponente di Cambiamo! – è quella di guardare alle necessità di ogni territorio, costruire quella base su cui fondare una grande e virtuosa ‘federazione’ di idee, di progetti che calati nelle varie realtà locali riescono a creare quel cambiamento radicale della società, sul quale abbiamo fondato la nostra azione, il nostro impegno e le nostre idee”. “L’appuntamento di Reggio Calabria – conclude – offrirà l’occasione per confrontarsi, conoscersi, stringere rapporti, creare amicizie che diano senso e significato ad un percorso che guarda lontano, guarda oltre i limiti sui quali molte altre forze politiche si sono arenate. La politica è l’arte dell’impossibile. Ed è questo il nostro obiettivo, creare quel futuro che molti altri non vedono, ma che noi abbiamo sempre ricercato”.

Cambiare il Paese, cambiare ogni singola Regione

“Cambiamo!” – ha affermato proprio in questi giorni Giovanni Toti – ha avviato da tempo una capillare attività di radicamento nei territori. È il primo passo del più grande progetto di ‘cambiare il Paese’, cambiare ogni singola Regione, mettendo insieme le migliori idee, competenze, forze presenti sul territorio”.

Sarà così in Calabria per due intense giornate, proprio dove “Cambiamo!” sta rafforzando la sua presenza in ogni comune e comprensorio in vista dell’importante appuntamento elettorale di ottobre, in cui il movimento politico sosterrà Roberto Occhiuto alla Presidenza della Regione. Alla conferenza stampa saranno presenti anche Cetty Scarcella, Vicepresidente Nazionale di Cambiamo Giovani, Franco Sarica, Vicecoordinatore Regionale, l’On. Franco Bevilacqua, Coordinatore Regionale, Pino Bicchielli, Coordinatore Esecutivo Nazionale ed il Senatore Gaetano Quagliariello.