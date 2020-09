Toti a sostegno di Minicuci: 'Sarà un sindaco straordinario' - VIDEO

Chi meglio del presidente della Regione Liguria può testimoniare a favore del candidato sindaco di centrodestra, Antonino Minicuci. Giovanni Toti ha, infatti, lavorato al fianco del burocrate per diversi anni, in particolar modo durante la ricostruzione del ponte di Genova.

Giunti, ormai, alle battute finali di una campagna elettorale breve ma intensa che ha portato Reggio Calabria al primo ballottaggio della sua storia politica, il Governatore della Liguria ha deciso di lanciare un appello agli elettori reggini:

"Ciao a tutti amici di Reggio Calabria. Forza e coraggio, rimbocchiamoci le maniche per questa ultima volata di campagna elettorale. In bocca al lupo all'amico Minicuci che sono certo sarà uno straordinario sindaco, portando con sè quel pezzettino di Genova che ha costruito insieme a me e a tanti amici durante i momenti terribili del Ponte Morandi e la lunga corsa alla resurrezione di una città che ha fatto di Genova un modello che può essere applicato a Reggio, alle vostre opere pubbliche, come sistema di governo con onestà, efficienza, capacità, meritocrazia.

Speriamo di vedere crescere anche in Calabria un fiore amministrativo nuovo, una città che riprende in mano il suo destino".