Tra Scilla e Cariddi: al Parco Ecolandia la manifestazione di carattere musico-teatrale.

Giorno 11 Luglio 2014 dalle ore 19.00 alle ore 22.00, presso il parco Ecolandia (ex forte Arghillà), l’A.F.D. (associazione famiglie disabili) in collaborazione con l’associazione Preludi e con il Centro Diurno “Laboratori Socio-Occupazionali”, servizio appartenente all’associazione “Piccola Opera Papa Giovanni” onlus, organizza una manifestazione di carattere musico-teatrale dal nome “Tra Scilla e Cariddi”.L’ evento si articolerà con due momenti di spettacolo: alle ore 19.00 “Le più belle colonne sonore” e alle ore 21.00 “Odysseia Mediterranea”. Quest’ultimo sarà interamente interpretato e realizzato da persone con disabilità frequentanti il Centro “Laboratori Socio-Occupazionali”. Nell’intervallo sarà offerto un buffet per il pubblico. Il ricavato di tale serata verrà devoluto in beneficienza, al fine di acquistare attrezzature utili a favorire l’accesso e la permanenza giornaliera di persone con disabilità all’interno del lido “Sciao Beach” sito in Bocale. L’ingresso sarà a libera offerta (contributo minimo euro 6,00). I biglietti saranno disponibili presso il Centro Diurno “Laboratori Socio-Occupazionali” di Catona, presso l’Associazione A.F.D., con riferimento alla dott.ssa Maria Franco, e la sera stessa dell’evento presso l’ingresso del Parco Ecolandia.