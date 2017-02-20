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Con ‘Traditi’ al via la Stagione Teatrale del ‘Don Bosco’

Successo per la commedia di Teatro Primo con Silvana Luppino e Tino Calabrò: il cartellone prosegue fino a giugno

20 Febbraio 2017 - 14:48 | di Federica Geria

Silvana Luppino e Tino Calabrò in Traditi, commedia di Teatro Primo al Cineteatro Don Bosco

Ottimo successo per la partenza della Stagione Teatrale al Cineteatro Don Bosco. Primo spettacolo del cartellone andato in scena sul palco di Bova Marina è stato “Traditi”, una commedia prodotta da Teatro Primo con Silvana Luppino e Tino Calabrò per la regia del poliedrico Christian Maria Parisi.

I due attori in scena hanno condotto il pubblico in un viaggio nel gelo di un fine settimana in montagna, all’interno delle debolezze e della rinascita che lascia posto alla speranza. Alternando comicità e drammaticità si sono svelati in modo ironico e piccante attraverso i segreti della vita amorosa in tutti i suoi aspetti: dalla passione alla tenerezza, dall’insofferenza al tradimento. Un racconto dal ritmo incalzante nel silenzio e nell’attenzione totale degli spettatori che grazie al forte testo di Paola Ponti hanno potuto ridere, riflettere ed emozionarsi con la sicurezza – o la paura – di rivedersi e riconoscersi negli attori sul palco e nella loro situazione umana, insieme comica, sofferta e tenera.

La Stagione Teatrale continuerà, sabato 18 marzo, con il ballerino cubano Josè Perez, ex concorrente di amici, e con la compagnia Carillon diretta da Ilenia Logorelli e Renè De Càrdenas. Da sabato 22 a lunedì 24 aprile il musical “Pinocchio – Storia di un burattino”; da venerdì 12 a domenica 14 maggio “Giulietta e Romeo, dall’odio all’amore”, musical in due atti prodotto dal Cineteatro. La stagione terminerà a giugno con il ritorno di Teatro Primo con la commedia in due atti “Camere con Crimini”.

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