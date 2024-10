Reggio, scopri la tradizione del sigaro da Tabacchi Bova

Il rituale del fumo di sigari è una tradizione celebrativa per molte occasioni festive, ma anche un rilassante passatempo.

Per gli appassionati del genere, il sigaro è molto più che un semplice oggetto di consumo. Ogni fumata è paragonabile a un gesto artistico che richiede tempo e cure particolari e molta attenzione per fare in modo che l’esperienza sia piacevole e appagante.

Scopri la tradizione del sigaro da Tabacchi Bova

Entrare in questo mondo, spesso fatto di curiosità e misteri, non è semplice se non si ha al fianco una buona guida. A Reggio Calabria, Tabacchi Bova di corso Garibaldi 272, mette a vostra disposizione non solo una vasta gamma di sigari, ma anche una grande esperienza nel settore per condurvi alla scoperta di questo speciale rituale.

La storica tabaccheria del centro cittadino è adatta anche ai veterani che troveranno al suo interno tante e diverse qualità di prodotti oltre ad un’ampia scelta di accessori!

Leggi anche

Ci sono sigari e sigari

I sigari non sono tutti uguali, lo saprete benissimo anche per sentito dire. Ma come fare a distinguerli, e quali sono le varianti principali? I sigari si distinguono per forma, per provenienza (i più famosi e pregiati sono i cubani, ma ne esistono tantissime varianti, anche italiane) e per colore, a seconda del tipo di tabacco e dell’invecchiamento.

Capire quale sia il sigaro più adatto alle proprie esigenze non è una passeggiata e a volte serve più di qualche “assaggio” per capire qual è quello che fa al caso tuo.

Completamente diverso dalla sigaretta

Se le sigarette non necessitano di attenzione, si fumano in fretta (magari mentre si sta facendo altro), il fumo del sigaro viene invece chiamato “fumo lento”. Il sigaro si fuma con calma perché è fatto proprio per essere apprezzato.

La boccata deve essere forte e profonda e il fumo non si inspira ma lo si tiene in bocca per qualche secondo per poi espirarlo.

Leggi anche

La selezione sigari di Tabacchi Bova

Ogni sigaro è buono, basta capire quale acquistare. Tabacchi Bova ti aiuta nella scelta in base anche all’occasione. C’è chi acquista sigari per il proprio piacere, chi come regali per amici e parenti.

La scelta diventa ancora più ardua grazie anche ad una selezione che include sigari toscani, cubani e domenicani. E, per non scontentare davvero nessuno, la tabaccheria del corso Garibaldi ha inserito una piccola selezione dei suoi prodotti anche all’interno del distributore self aperto h24, anche la domenica.

Tabacchi Bova è anche un “Punto Toscano“, quindi chiunque faccia delle prenotazioni online, poi può recarsi in centro per ritirare il suo ordine.

Gli strumenti

Un fumatore di sigari non può fare proprio a meno di avere un attrezzo per tagliarne “la testa”, operazione necessaria per iniziare a fumare. Oltre a questo, ovviamente, serve anche un accessorio per l’accensione del sigaro (un accendino a butano o un fiammifero). Infine, un dettaglio non meno importante del resto, non può mancare un portasigari, ovvero una scatola (o un piccolo contenitore, dipende) utile a mantenere intatta l’umidità del sigaro prima e dopo una fumata, qualora non lo si fosse finito.

Tutto questo lo trovi da Tabacchi Bova.

N.B. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno

Il cliente sempre al primo posto

La gentilezza ed il sorriso sono il biglietto da visita che caratterizzano il punto vendita del centro città. Entrare da Tabacchi Bova è un piacere, grazie alla presenza di lavoratori cordiali e professionali che sapranno venire incontro alle vostre esigenze e risolvere ogni vostro problema.

Maggiori informazioni

Facebook

Instagram