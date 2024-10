Tragedia Alessandria – Falcomatà: “Nino non è morto, é stato ucciso”

Inizia così la lettera del sindaco Giuseppe Falcomatà che meno di 24 ore fa perdeva la vita sul lavoro. Nino faceva il vigile del fuoco ad Alessandria e a causa di un’esplosione, adesso, non c’è più.

“È un giorno triste per Reggio, è il giorno in cui piangiamo la morte di un nostro concittadino, di un ragazzo come tanti di questa città.

Nino è stato ucciso, non è semplicemente morto.

È stato ucciso mentre liberava una cascina dalle fiamme, è stato ucciso nell’esercizio del suo dovere di vigile del fuoco, di servitore dello Stato.

È stato ucciso “da una esplosione violenta e determinata” e quindi dall’odio, dalla violenza omicida chissà di chi.

È stato ucciso da un Paese che ti costringe a fare migliaia di chilometri da casa tua per trovare lavoro e farti una famiglia.

Ma Nino è un figlio di questa terra. E questa terra ti resta dentro, la ami incondizionatamente perché ti manca quando sei lontano, ti fa tornare appena puoi. Come faceva lui.

Ecco perché, ed è poca cosa, pochissima, onoriamo la sua memoria con un giorno di lutto cittadino durante le sue esequie”.