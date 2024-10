Tragedia Alessandria – Siclari (FI): “Piangiamo tre giovani eroi. Vicino alle famiglie”

Il senatore forzista Marco Siclari si unisce al dolore delle famiglie e della comunità ancora sbigottita di fronte a una grave tragedia.

“Le parole non basteranno mai a spiegare il dolore di questi momenti. Una preghiera per Antonino (Nino), Marco e Matteo tre Vigili del Fuoco che hanno perso tragicamente la vita in una terribile esplosione a Quargneto, in provincia di Alessandria. Hanno perso la vita svolgendo il loro lavoro mettendo in sicurezza i cittadini. La Calabria piange anche per Nino Candido, di Reggio Calabria che aveva intrapreso lo stesso lavoro del padre a servizio del prossimo. Un abbraccio alle loro rispettive famiglie per questa tragedia che ci lascia senza parole e all’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.