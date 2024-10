Tragedia a Lecce: ucciso l’arbitro De Santis. Lo scorso anno ha diretto due gare della Reggina

Una notizia che ha sconvolto anche il mondo del calcio. Una tragedia a Lecce che ha visto come vittima l’arbitro Daniele De Santis, 33 anni, ucciso insieme ad una donna probabilmente a seguito di una lite. Nativo della città pugliese, aveva esordito come quarto uomo in B, mentre nella passata stagione aveva arbitrato diverse gare di Serie C. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Nello scorso campionato aveva arbitrato Potenza-Reggina e l’ultima gara degli amaranto prima della sospensione del campionato in trasferta contro il Picerno.