Trapani, Antonini: “Ho fatto vedere alla squadra la maglia con lo scudetto”

"Giocheremo per vincere la serie C. Abbiamo identificato quasi tutti i giocatori"

Ai microfoni di Radio Cuore Trapani, il presidente Valerio Antonini parla di futuro immediato e prossimo, progetti e ambizioni. Le sue dichiarazioni riprese da trapanigranata.it: “Credo che il valore di questa squadra sia ampiamente da serie C. Bisogna continuare a lottare e sono sicuro che nella Coppa Italia e nella Poule Scudetto faremo grandi cose. Credo che tutti abbiamo l’obiettivo del triplete. Ho già disegnato la maglia dell’anno prossimo con lo Scudetto sul petto. L’ho mandata a tutti i ragazzi e ho detto a loro di dover giocare per questa maglia. Questa maglia quindi è già nello spogliatoio e sanno che quello è l’obiettivo, vincere lo Scudetto e la coppa Italia. Giocheremo per vincere la serie C. Abbiamo identificato quasi tutti i giocatori che ci servono e quelli che rimarranno. Sarà una grande squadra. Io punterò a vincere subito il campionato“.