Trapani, Antonini: ‘Mi viene da ridere quando mi dicono che ci vuole l’attaccante, abbiamo il migliore’

La gioia dopo la straordinaria vittoria sul campo della Vibonese che di fatto segna un momento significativo per la vittoria del campionato. Parla il presidente Valerio Antonini su TrapaniSi, riportata dal sito ufficiale della società granata:

“Raramente nella mia vita mi sono emozionato così tanto – afferma Antonini – ma questo weekend rappresenta il punto più alto della mia doppia Presidenza. Oggi abbiamo dato vita ad una partita leggendaria contro un avversario degno e forte ma, anche sotto di due gol, ero sicuro che nel secondo tempo la squadra avrebbe reagito per quello che può fare.

Complimenti a tutta la squadra. Al grande Andrea Cocco (mi viene da ridere nel sentire che abbiamo bisogno di un attaccante titolare quando abbiamo un numero 1 assoluto); ad Oliver che ha classe come pochi giocatori in serie C e B, figurarsi in D; a Roberto Convitto che entrato nel secondo tempo ha dato vita a giocate memorabili giustificando i sacrifici fatti per portarlo qua; a Mauro Bollino finalmente protagonista ad alti livelli dopo l’infortunio ma in generale allo spirito di tutti i miei ragazzi! Ma il plauso più grande al mio Alfio che ho voluto, difeso e sostenuto da inizio anno e che sta completando da protagonista la sua crescita professionale e a cui voglio bene per quello che mi ha dato come impegno e sacrificio da inizio della mia avventura.

Ringrazio gli straordinari ragazzi della Curva che ci hanno seguiti fino a Vibo, la cui presenza è elemento fondamentale per l’ottenimento dei risultati finali e verso cui auspico un percorso di crescita per poter essere sempre il nostro fondamentale dodicesimo uomo in campo. Li abbraccio uno a uno per la passione che mettono verso i colori che amano così tanto!

Il Trapanese vero, quello che ama la sua città e le sue squadre, oggi sta godendo! E io – conclude – ne sono particolarmente orgoglioso. Forza Trapani!”