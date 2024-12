Trapani: esonerato l’ex Reggina Aronica, il presidente Antonini si affida all’esperienza

La notizia era nell’aria anche se ancora non è stata ufficializzata, ma è certo l’esonero del tecnico Salvatore Aronica del Trapani. Lui che aveva guadagnato quel posto dopo l’allontanamento di Torrisi in seguito alla sconfitta con il Picerno, adesso paga il passo falso interno con il Benevento, seppur nel contesto di una partita ben giocata e decisa da alcuni episodi contestati anche dal presidente Antonini. La scelta è andata su uno degli allenatori più esperti e preparati della categoria come Eziolino Capuano (già arrivato a Trapani) che in questa stagione aveva iniziato sulla panchina del Foggia. Gli annunci per entrambi dovrebbero arrivare a breve. Per Aronica dovrebbe essersi conclusa anche l’avventura con il settore giovanile granata.