Trapani: Antonini conferma l’ex Reggina Aronica per tutta la stagione

Domenica scorsa era al Granillo per assistere a Reggina-Vibonese, gara di Coppa Italia. Per quanto legato ai colori amaranto, però, Salvatore Aronica era presente allo stadio da spettatore soprattutto per il figlio Giovanni Aronica, classe 2004, quest’anno in forza ai rossoblu. Totò, ex Reggina, ha intrapreso da diversi anni la carriera di allenatore nelle giovanili del Trapani e in questa stagione era stato confermato alla guida della Primavera.

Dopo l’inaspettata sconfitta interna della prima squadra contro il Picerno, il presidente Valerio Antonini ha deciso per l’esonero di mister Torrisi, il tecnico della promozione, affidando provvisoriamente la panchina proprio ad Aronica, ma annunciando che lunedi 9 semmbre avrebbe ufficializzato il nuovo allenatore, esperto e già vincente. Ma tutto è cambiato con la vittoria dei granata sul campo del quotato Crotone, tanto da portare il massimo dirigente a fine partita a confermare Aronica per tutta la stagione. Queste le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale:

“E’ stata una settimana difficile ma ho ragionato a mente fredda ponderando ogni minima mossa. Troppo importante non fare errori che avrebbero potuto compromettere l’intera stagione. Ho affidato la squadra ad un uomo con grande voglia di dimostrare le sue capacità, la voglia di diventare un allenatore importante in grado di gestire un gruppo di giocatori che confermo, ancora di più oggi, essere i più forti della categoria.

Grazie Sasà, Grazie ragazzi per la bellissima vittoria di oggi. Ora guardiamo con grande fiducia a Taranto per continuare questo trend e recuperare i punti persi nelle prime due giornate. L’obiettivo è chiaro e netto per me. Domani mi incontrerò con Sasà per ratificargli che rimarrà lui l’allenatore del Trapani e sarà lui a portare la squadra in serie B. Richieste senza senso di allenatori che non conoscono questa realtà e che avrebbero stravolto tutto senza alcuna certezza del risultato mi hanno convinto che la scelta su Sasà era quella giusta! Il capitolo allenatore da ora in avanti è definitivamente chiuso. Sasà Aronica sarà allenatore del Trapani fino a fine stagione“.