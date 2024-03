Trapani-LFA Reggio Calabria: info biglietti settore ospiti. Modalità e costi

Come comunicato dalla società ospitante, si rende noto quanto segue.

In occasione di Trapani-LFA Reggio Calabria, match in programma domenica 10 Marzo alle 14.30 al “Provinciale” e valevole per la 30esima giornata di campionato, la società rende noto che è già attiva la vendita dei biglietti presso la biglietteria di via Sicilia. Attiva anche la vendita online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Sul territorio di Reggio Calabria punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Costo biglietto settore ospiti € 10,00.

Notizie da Trapani

Al “Provinciale” inaugurata una nuova settimana di allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da mister Torrisi. Archiviato il pareggio arrivato al “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus, i granata preparano la gara contro la LFA Reggio Calabria in programma domenica 10 marzo alle 14.30 al “Provinciale”. La sessione è iniziata con un riscaldamento tecnico e con una mobilità articolare; successivamente Convitto e compagni sono stati divisi in tre gruppi a seconda del minutaggio, ognuno dei quali ha svolto un lavoro specifico. Semplice recupero per chi ha giocato gran parte o tutta la partita; chi non ha giocato o è sceso in campo solo per qualche minuto, invece, ha ricercato un carico gara sia attraverso l’uso del pallone o a secco. La partitella ha chiuso la sessione odierna.