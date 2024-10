Trapani-Reggina, le info per i tifosi ospiti

Comunicato apparso sul sito ufficiale della Reggina 1914:

Riceviamo e pubblichiamo comunicazione del Trapani:

In riferimento alla gara in oggetto e nel rispetto di quando adottato dall’Osservatorio Nazionale sulle ManifestazioniSportive del Ministero dell’Interno di cui alla Determinazione n.17 del 29 Marzo 2007 e dal protocollo d’intesa del 04/08/2017 e dal Verbale del G.o.s. del 11/08/2017, che i residente nella regione CALABRIA possono acquistare i tagliandi nel settore ospiti e negli altri settori anche in assenza di carta di fidelizzazione.

La capienza del settore Ospiti è di 404 posti, il costo del biglietto è di euro 10,00 comprensivo di diritto di prevendita. La vendita dei biglietti inizierà venerdì 14 settembre alle ore 16.00, il circuito di emissioni dei titoli d’accesso è vivaticket, i punti vendita più vicini a Voi sono i seguenti :

Tabaccheria Bagnato Via Stadio a Monte, 25 Reggio Calabria

Sisal Matchpoint Catona Via Nazionale , 117/A Reggio Calabria

EasyTravel Corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra