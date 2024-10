Trapani-Reggina, le pagelle amaranto: nessuna sufficienza fra i titolari

A pallonate. La Reggina viene letteralmente spazzata via dal Trapani che, in appena 40, rifila 3 reti ai ragazzi di Cevoli e chiudendo anticipatamente il tanto atteso match d’esordio. Pochissime le sufficienze in casa amaranto, ancora male il portiere Confente. Le pagelle di CityNow.it:

Confente voto 4.5 – Cevoli, giustamente, gli concede solamente fiducia. Che, nuovamente, tradisce: commette una grossa papera sull’1-0, non è esente da colpe nemmeno sul tris che, già nel primo tempo, sembra chiudere la contesa. Il tempo, adesso, inizia a scorrere molto più rapidamente.

Kirwan voto 5.5 – Non gioca una partita negativa, in realtà. Difficilmente gli avversari sfondano sull’out presidiato dall’esterno neozelandese, trovando terreno fertile, invece, sulla fascia opposta.

Redolfi voto 5 – Il compagno di reparto commette errori grossolani. Lui, pur risultando insufficiente e poco reattivo – vedasi l’occasione del 3-0 del Trapani – se la cava meglio. (dall’87º Pogliano senza voto)

Solini voto 4 – Errori da difensore di calcio dilettantistico. Non si offenda, ma viene ripetutamente uccellato da Golfo e Tulli che, con tutto il rispetto, non sono né Cristiano Ronaldo né Leo Messi. Semplicemente disastroso.

Zivkov voto 5 – Viene semplicemente asfaltato da Canino e Tulli che lo mandano regolarmente fuori tempo, saltandolo a ripetizione. In fase offensiva, di conseguenza, è inesistente.

Petermann voto 4.5 – Perde un pallone semplicemente inspiegabile che spiana la strada al raddoppio del Trapani. Inconsistente, sia in fase di distruzione che di costruzione del gioco. Giustamente sostituito all’intervallo. (dal 46º Zibert voto 6 -Il suo ingresso, seppur a gara praticamente già chiusa, regala ordine e geometrie alla mediana amaranto. Prova, un paio di volte con successo, una via sconosciuta apparentemente sconosciuta per Petermann: il lancio lungo)

Navas voto 5.5 – Uno, probabilmente, dei meno negativi. Prova, anche se con scarso successo, ad emergere in un mare di mediocrità. L’esperienza di Taugordeau e Corapi, però, lo sovrasta. (dal 58º Tassi voto 6 – Buonissimo l’impatto sulla gara della punta in prestito dall’Ascoli. Svaria bene sul fronte offensivo e sfiora il goal dell’1-3).

Bonetto voto 5 – Le buone impressioni destate a Siracusa evaporano rapidamente nei primi 45′ di Trapani: tocca pochissimi palloni, non aiuta nemmeno in fase di distruzione. (dal 71º Franchini senza voto)

Tulissi voto 4.5 – Dovrebbe essere l’estro e la fantasia di questa Reggina. Gioca, sì, ma a nascondino: invisibile in un tracollo, quello amaranto, da allarme rosso. Anche se si tratta della prima giornata. Nella ripresa si prende un’ammonizione, forse, anche fin troppo generosa per un’entrataccia insensata su Ramos.

Emmausso voto 5 – Gioca spesso da e per sé stesso, senza riuscire ad incidere su una sfida che, nel primo tempo, il Trapani domina. Resta negli spogliatoi, netto passo indietro per lui. (dal 46º Sandomenico voto 6 – Difficile motivare l’esclusione di uno degli uomini più talentuosi ed esperti di questa rosa. Il suo ingresso nel secondo tempo, pur non potendo stravolgere l’economia della gara, lascia segni inequivocabili per Cevoli.)

Maritato voto 5 – Al pari di Tulissi ed Emmausso, è assolutamente inconsistente. Il capitano di giornata degli amaranto, a dire il vero maledettamente solo fra le maglie difensive siciliane, non si rende mai pericoloso.

Cevoli voto 4.5 – Paga, soprattutto, gli errori difensivi individuali di Confente e Solini. Chiaramente, puntare il dito sui singoli sarebbe ingeneroso: la sua Reggina non gioca a pallone, priva di un giocatore apparentemente unico nella propria rosa come Sandomenico, venendo schiacciata da un avversario sì forte ma, probabilmente, non così tanto da uccidere la partita in 40 minuti. Serve rimediare urgentemente, ma il primo strike è stato abbondantemente bruciato.

