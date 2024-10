Trapani-Reggio Calabria: le misure adottate dall’Osservatorio Nazionale

In relazione all’incontro di calcio tra Trapani-Reggio Calabria previsto per domenica 10 marzo alle ore 14.30 presso lo Stadio “Provinciale”, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha adottato le seguenti misure organizzative:

– Vendita di tagliandi per i tifosi ospiti previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità (con indicazione del nominativo e della data di nascita stampata sul biglietto d’ingresso)

– Vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, con conseguente impossibilità di acquisto presso il botteghino dello stadio il giorno della gara.

– Unico punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Inizio prevendita ore 16. NON E’ PREVISTA VENDITA ON LINE.

– Al momento dell’ingresso allo stadio, è obbligatorio esibire documento d’identità oltre al tagliando della gara.