Reggio, classi dell’infanzia plesso Melissari: c’è la data del trasferimento

Dopo l’annuncio delle scorse settimane, da parte della Giunta, per le tre classi della scuola dell’infanzia del plesso Melissari è arrivato il momento di “fare i bagagli”. Il Comune di Reggio Calabria, infatti, ha predisposto, attraverso l’ordinanza sindacale n.2 del 3 gennaio importanti cambiamenti per le attività didattiche.

L’atto dispone la sospensione temporanea delle lezioni ed il trasferimento in una sede alternativa al fine di poter ospitare tutte e tre le classi in un’unica struttura, tenendo conto che da ottobre due erano state dislocate presso la scuola dell’infanzia Parco Caserta ed una rimasta nei locali ancora in disponibilità dell’istituto Melissari.

Leggi anche

La dichiarata inagibilità di ben 9 istituti scolastici, a ridosso dell’inizio delle lezioni, aveva reso complicato l’avvio della scuola, per tutti, però, alla fine, si è trovata la quadra.

La misura, per le classi dell’infanzia Melissari, si è resa necessaria per completare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico in cui saranno ospitati per i prossimi mesi, garantendo ai bambini un ambiente più sicuro e adeguato. Dal 7 al 10 gennaio 2025, le attività saranno interrotte, mentre dal 13 gennaio le lezioni riprenderanno nei locali della scuola “Eremo“, situata in Via Cardinale Portanova.