Milia (FI): ‘Valutare il trasferimento delle giostre nell’area Tempietto: lo spazio è sufficiente’

“Non dobbiamo temere di utilizzare la nuova area riqualificata, al contrario valorizzarla nel rispetto delle norme: le giostre possono essere installate nello spazio adiacente al cantiere appena ultimato”.

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia in una nota commenta la vicenda che riguarda la collocazione delle giostre, in occasione delle Feste Mariane.

“Comprendo perfettamente le legittime preoccupazioni dei residenti sulla scelta di installare le giostre attorno al Largo Botteghelle, dove già in queste ore sono in corso le prime fasi di montaggio. L’area del Tempietto sarebbe adiacente allo spazio da destinare alle giostre e non esistono limiti di spazio che possano impedirne la collocazione nell’area adiacente al cantiere ultimato” dichiara il consigliere.

