Trasferta catanese per la Volley Tonno Callipo

Si gioca nel weekend la quarta giornata del Campionato di Serie B Unica, Girone H. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà impegnata domani pomeriggio, ore 17:30, a Catania in casa della compagine della Ultima TV Volley Valley. Dopo i due ko nelle prime due giornate contro formazioni forti ed ambiziose, quali Letojanni e Pozzallo, i giallorossi dei coach Chirumbolo-Amerato puntano ad ottenere punti dalla trasferta etnea.

Salmena e compagni hanno comunque fatto intravedere buone cose nelle due partite giocate, giocando alla pari tutto il secondo set contro il Pozzallo. Continua, dunque, il percorso di crescita della giovanissima compagine giallorossa. Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra che scenderà in campo per vincere dopo aver rimediato tre ko nelle prime tre giornate.

“Affrontiamo una squadra – ha dichiarato mister Chirumbolo alla vigilia – costruita per disputare un campionato importante. Fattori contingenti, però, hanno provocato loro delle difficoltà che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Sono una squadra che scenderà in campo con il dente avvelenato, una squadra che è guidata in panchina da un allenatore che considero tra i migliori nel panorama della pallavolo meridionale. D’altra parte, noi dobbiamo scendere in campo per disputare la nostra partita mettendo in pratica il lavoro che stiamo svolgendo in queste settimane“. Il match sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Lucia Calafiore e Daniele Amenta.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

GUPE VOLLEY BATTIATI – MODICA

JOLLY CINQUEFRONDI – RAFFALE LAMEZIA

ATRIA VOLLEY PARTANNA – ALGORITMI UNIVERSAL CT

COSENZA – PALERMO

POZZALLO – LETOJANNI

RIPOSA: CONAD LAMEZIA

LA CLASSIFICA

POZZALLO 9

CONAD LAMEZIA 8

LETOJANNI 6

PARTANNA 6

CINQUEFRONDI 6

RAFFAELE LAMEZIA 6

COSENZA 5

GUPE VOLLEY BATTIATI 4

ALGORITMI UNIVERSAL 3

PALERMO 1

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 0

ULTIMA TV VOLLEY VALLEY 0

MODICA 0