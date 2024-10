Prima trasferta Regionale per la Soc.Ginnastica Ritmica Virtus Reggio

Prima trasferta dell’anno sportivo 2017 della Società di Ginnastica Ritmica “Virtus Reggio”che ,presso la palestra Coni di Catanzaro ha partecipato con un folto gruppo di ginnaste(24 atlete di diverse fasce d’età) che si sono cimentate in tre diverse attività: Trofeo Ragazzi I Fascia, Trofeo Ragazzi II Fascia e Ropeskipping. Quest’anno la Federazione Nazionale di Ginnastica ha previsto per la fase regionale un’attività dimostrativa ,quindi senza classifica. Le campionesse d’Italia in carica della I Fascia insieme alle loro compagne di II Fascia ( Trofeo Ragazzi) hanno dato prova di grande maestria e abilità cimentandosi nei due percorsi motori previsti e nell’esecuzione di due esercizi collettivi di libera ideazione impregnati di elementi tecnici ed acrobatici ,coordinati in maniera pregevole e suggestiva utilizzando due grandi attrezzi non codificati ideati dall’istruttrice Carmen Loprevite. Per quanto riguarda la prova di Rope skipping,attività nuova della F.G.I. , 7 ginnaste della Virtus Reggio hanno presentato una coreografia con delle funi utilizzate in varie modalità con salti ed elementi acrobatici eseguiti in forma collettiva , a coppie e individualmente. Il Presidente della Virtus Reggio ,prof.Rocco Loprevite è pienamente soddisfatto per il lavoro svolto dalle istruttrici Rina Albanese e Carmen Loprevite e dalle proprie ginnaste che hanno eseguito tutte le prove col massimo dell’impegno e della carica agonistica, condividendo altresì una giornata in piena armonia e gratificazione. Le ginnaste che hanno preso parte alla suddetta manifestazione sono: “Trofeo Ragazzi I Fascia”: Rita Asciutto,Greta Latella,Aurora Ligato,Giada Messina,Aurora Modafferi,Rebecca Riso, Sofia Rossi, Martina Zarà – “Trofeo Ragazzi II Fascia”: Maria Pia Aleo, Luana Alparone, Caterina Ambrogio, Martina Buonarrigo,Roberta Crupi, Martina Dascola,Noemi Erbi, Giulia Nato, Ilaria Moscato – “Ropeskipping”: Dorotea Aiello, Alessandra Arcudi,Marika Fascì,Ester Gattuso,Chiara Marra,Giulia Mercurio,Roberta Retez.