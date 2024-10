Trebisacce: i delfini non vanno oltre il pareggio sul campo della Luzzese

Secondo pareggio consecutivo per il Trebisacce. Anche in questo caso il punteggio è di 1-1 seppure resta un pizzico di amaro perché arrivato contro una Luzzese virtualmente retrocessa ma che ha confermato tutto il suo spirito battagliero. Non basta il gol in avvio di Galantucci ai delfini per potare a casa i tre punti.

Ad inizio ripresa il pareggio di Gallo che ha trasformato un calcio di rigore. Nel finale saranno espulsi anche Terranova e Altimari. Trebisacce a +4 dal quint’ultimo posto e che è atteso nel prossimo turno dall’Aurora Reggio, da stasera, ultima in classifica proprio insieme alla Luzzese.

Mister Malucchi ha così commentato a fine gara: “La Luzzese ha giocato la propria partita. Non era facile per noi anche per le condizioni del campo. Resta un pò di rammarico perchè siamo stati bravi a trovare subito il vantaggio ma poi nel secondo tempo abbiamo concesso un calcio di rigore, non riuscendo a spazzare un pallone in nostro possesso ed innescando poi il fallo in area. A conti fatti non avevamo rischiato granché; potevamo essere più capaci e più scaltri nella gestione della partita e dovevamo avere maggiore cinismo sotto rete.

Al di là di tutto siamo già proiettati al prossimo incontro con l’Aurora. Sarà una sfida fondamentale e dovrò valutare tante situazioni. Mancherà Terranova per squalifica ed è da valutare anche Zicarelli uscito anzitempo per un riacutizzarsi di un problema muscolare. Si tratterà di un ostacolo tosto da superare. Ce la metteremo tutta perchè la quota salvezza quest’anno si è alzata. Ci serviranno 39-40 punti per poterla raggiungere”.