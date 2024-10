Treni, 4 nuovi collegamenti tra Reggio Calabria e Cosenza

Quattro nuove corse del trasporto regionale collegheranno, in circa due ore, le città di Cosenza e Reggio Calabria, con una riduzione di circa trenta minuti sugli attuali tempi di percorrenza.

I nuovi collegamenti, a disposizione dei calabresi a partire dal 22 marzo, dal lunedì al venerdì, sono stati attivati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Calabria, committente del servizio.

Le corse, con fermate nelle stazioni di Castiglione Cosentino, Lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria Lido, verranno effettuate con i nuovi treni per il trasporto regionale Pop.

Gli orari dei collegamenti

Di seguito gli orari dei quattro collegamenti giornalieri, dal lunedì al venerdì:

due da Reggio Calabria a Cosenza con partenza alle 6:00 e arrivo alle 8:05 e con partenza alle 17:50 e arrivo alle 19:55

due da Cosenza a Reggio Calabria con partenza alle 6:23 e arrivo alle 8:32 e con partenza alle 17:45 e arrivo alle 19:54