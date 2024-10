Un quarto di secolo con Di Bella: ‘Tante storie a lieto fine. La moglie di un boss mi ringrazia ancora oggi…’ – VIDEO

“Le storie che hanno avuto lieto fine sono tante. Qualcuna non lo ha avuto, e ci ha addolorato molto. Ce n’è una che riguarda la moglie di un importante boss reggino, temutissimo. Lui viene arrestato e condannato a tanti anni di carcere, la signora viene condannata in primo e secondo grado e allora quando la convoco in ufficio le dico che ho giudicato altri suoi familiari, se vuole che anche i suoi figli facciano la stessa fine? Questa signora dopo tanti ripensamenti è venuta da noi ci ha chiesto di aiutarla ad andare via dalla Calabria. L’abbiamo fatta andare via con i suoi due bambini, È stata accolta da Libera e ci ha chiesto anche di trovare una famiglia che potesse custodire i suoi figli per tutta la durata della carcerazione . Questa famiglia li ha tenuti per quasi due anni, mantenendo i contatti con la signora in carcere, e finalmente quando è tornata in libertà si è potuta ricongiungere ai suoi figli. Siamo ancora in contatto, mi scrive delle lettere bellissime e mi dice: giudice quando guardo in questa città la gioia negli occhi dei miei bambini il mio pensiero non può che andare a lei e al tribunale per questa nuova vita che ci ha regalato. Per noi queste sono gratificazioni enormi, umane più che professionali”

Le parole, misurate, calibrate, e pronunciate con un pizzico di emozione, sono di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Si collega alla consueta diretta di CityNow col direttore Vincenzo Comi, dalla Sicilia, da dove continua a lavorare facendo la spola con la nostra città.

Frequenta Reggio Calabria dal 1993 quando nelle vesti di giudice, era all’inizio della sua carriera che, dal settembre del 2001 lo ha visto diventare presidente Tribunale per i minorenni.

Tra giugno e luglio sarà trasferito a Catania. “Mi dispiace. Io a Reggio ho trascorso gran parte della mia vita professionale. Mi sento un po’ un regino d’adozione”, dice.

A lui si deve il protocollo d’intesa dal titolo evocativo, “Liberi di scegliere. Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”.

Un innovativo circuito comunicativo e prassi giudiziarie condivise, al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni ed alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, di individuare una strategia educativo culturale volta alla rimozione di un modus vivendi criminale, nel quale l’indottrinamento malavitoso dei minorenni è consuetudine radicata e necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio.

Ma al Presidente non piace che si parli di “metodo di Bella” – “non mi piace – dice – è un orientamento giurisprudenziale”.

“Liberi di scegliere nasce da una esperienza, anche personale , ed ho avuto possibilità di avere osservatorio privilegiato sul territorio, mi sono trovato a giudicare i figli di coloro che processavamo negli anni 90 . Se questo dato lo valutiamo a quello che è l’indiscusso predominio alle grande famiglie di ndrangheta, allora significa che la cultura criminale si tramanda in famiglia. Abbiamo visto sfilare tantissimi ragazzi che avevano potenzialità e sentimenti per aspirare ad una vita diversa di quella di sofferenza riservata loro dalla famiglia. Non potevamo più assistere inermi a quello che accadeva e accade. È stato un istinto di sopravvivenza professionale e personale”.

Di Bella è stato definito anche il Giudice che strappa i giovani alla ndrangheta, ma qual è il confine tra il concetto della responsabilità genitoriale e la patria potestà?

“Intanto, ci troviamo all’interno di una cornice giuridica molto chiara. Non siamo degli avventurieri del diritto. I genitori hanno una discrezionalità nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale ma la discrezionalità non vuol dire arbitrio ed esporli ad un destino di sofferenza. Ecco questo è il confine. Se il mafioso non indottrina il figlio o lo tiene distante dal suo stile di vita noi non interveniamo. Se invece i ragazzini, bambini in alcuni casi, sono coinvolti in attività criminali, allora noi abbiamo l’obbligo interveniamo. In questi anni ne abbiamo visti tanti, a 9- 10 anni, coinvolti nel traffico di droga, per favoreggiamento di latitanti, hanno trasportato armi, minorenni che si sono resi responsabili di omicidi efferati, anche contro le forze dell’ordine. Abbiamo visto in tanti anni degli orrori, situazioni tribali, un Tribunale che si occupa di minorenni non si può girare dall’altra parte”

“Certamente c’è indottrinamento criminale integralista, molto marcato, e noi stiamo intervenendo per ampliare i confini culturali di questi sfortunati ragazzi. Se un ragazzino vive in quei contesti, ha sempre respirato quella cultura, e tutti i familiari sono intrisi di quella cultura, spesso non c’è nessuno ad indicargli la corretta strada educativa. L’obiettivo è proprio questo, nei casi estremi con allontanamento temporaneo dalla famiglia, dotare questi ragazzi di strumenti culturali per renderli liberi di scegliere. È una sorta di progetto Erasmus della legalità”