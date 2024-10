Trocini: ‘Accettata la D solo per la Reggina’. Il tecnico spiega i motivi dell’addio

Lo scorso anno alla guida della Reggina in mezzo a tantissime difficoltà, ma anche con la grande capacità di Bruno Trocini e il suo gruppo di riuscire ad arrivare fino alla finale play off, persa immeritatamente contro il Siracusa. Il tecnico, in attesa di occupazione, parla aseried24.com: “Ho scelto di scendere di categoria perchè la Reggina appartiene alla storia del calcio. Non ho rimpianti, è stata una scelta consapevole. Esperienza formativa. Il lavoro da svolgere era estremamente complicato ma, nonostante tutti i ritardi, siamo riusciti a creare un gruppo fantastico arrivando fino alla finale playoff.

Dal 24 di settembre fino ai primi di novembre abbiamo giocato ogni tre giorni, il ritmo era infernale. Dovevamo assestarci, ma quando abbiamo iniziato a giocare il Trapani era già a 30-35 punti. Nel girone di ritorno abbiamo tenuto il passo delle prime ma i giochi erano già stati fatti da dicembre. L’addio non mi ha sorpreso. Durante la stagione ci sono state alcune divergenze, sicuramente mi dispiace tanto.

Altra eccezione in Serie D? L’ho già fatto per la Reggina e lo farei ancora, ma soltanto per piazze di quel calibro, anche se grandi come gli amaranto forse non ce ne sono.

Adesso cerco una società solida, ambiziosa e affidabile, composta da dirigenti competenti. Questa è la mia priorità”.